Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya
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Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Son dakika haberler... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a madalya takdim etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a madalya takdim etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Azerbaycan'ın 2. Dağlık Karabağ savaşında zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olan Bayraktar TB2 SİHA'ları nedeniyle Selçuk Bayraktar'a Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından madalya takdim edildi.

Azerbaycan'ın 44 gün süren savaşta Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği operasyonda Türk Bayraktar TB2 SİHA'ları önemli bir rol oynamıştı. - BAKÜ

Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya
Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya
Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya
Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya
Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya
Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya
Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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