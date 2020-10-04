Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev : Cebrail kenti işgalden kurtarıldı
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Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev : Cebrail kenti işgalden kurtarıldı

04.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:03
Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev : Cebrail kenti işgalden kurtarıldı

Son dakika dünya haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'daki Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'daki Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail kentini ve bölgedeki birkaç köyü kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler ! Karabağ Azerbaycan'dır !" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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