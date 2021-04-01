Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar ürünlerinin Karabağ savaşında önemli rol oynadığını vurguladı

Son dakika haberler: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar ürünlerinin Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasında düşman teçhizatlarının imha edilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar ürünlerinin Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasında düşman teçhizatlarının imha edilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ü kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde, Dağlık Karabağ savaşında Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a desteğinden takdirle bahsetti.

Türk savunma sanayisinin başarılarına değinen Aliyev, bu başarılara Selçuk Bayraktar'ın öncülük ettiğini vurguladı ve Baykar ürünlerinin Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması sürecinde düşman teçhizatlarının imha edilmesindeki rolüne dikkati çekti.

Bayraktar, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesine, iş birliğinin geliştirilmesine, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması yönündeki haklı davasına katkılarından dolayı Bayraktar'ın "Karabağ Nişanı" ile taltif edildiğini belirtti.

Selçuk Bayraktar da Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Aliyev'i kutladı, şehitleri rahmetle andığını dile getirdi.

Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Bayraktar, kendisine takdim edilen nişan dolayısıyla büyük gurur ve onur duyduğunu vurguladı.

Bayraktar, Azerbaycan temasları kapsamında Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la da bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov