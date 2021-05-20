Son dakika haberi: Azerbaycan askeri helikopterinin Giresun'da sahile zorunlu inişi kamerada
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Son dakika haberi: Azerbaycan askeri helikopterinin Giresun'da sahile zorunlu inişi kamerada

Son dakika haberi: Azerbaycan askeri helikopterinin Giresun'da sahile zorunlu inişi kamerada
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Mİ-17 tipi helikopter motor arızası nedeniyle sahile zorunlu iniş gerçekleştirdi.

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Mİ-17 tipi helikopter motor arızası nedeniyle sahile zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Tirebolu ilçesinde saat 19.00 sıralarında Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından nedeniyle içinde bulunan 6 personel ile Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Amasya'nın Merzifon Hava Üssü'ne gittiği öğrenilen helikopterin inişi sırasında yaralanan olmadığı belirtildi. Helikopterin iniş anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Son dakika haberi: Azerbaycan askeri helikopterinin Giresun'da sahile zorunlu inişi kamerada
Son dakika haberi: Azerbaycan askeri helikopterinin Giresun'da sahile zorunlu inişi kamerada
Son dakika haberi: Azerbaycan askeri helikopterinin Giresun'da sahile zorunlu inişi kamerada
Son dakika haberi: Azerbaycan askeri helikopterinin Giresun'da sahile zorunlu inişi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu

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