Son dakika haberi... Ayvalık'taki kaçak göçmen operasyonunda 4 organizatör tutuklandı
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Son dakika haberi... Ayvalık'taki kaçak göçmen operasyonunda 4 organizatör tutuklandı

07.01.2021 22:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:39
Son dakika haberi... Ayvalık'taki kaçak göçmen operasyonunda 4 organizatör tutuklandı

Son dakika haber... BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yakalanan 28 kaçak göçmenle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 9 organizatörden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yakalanan 28 kaçak göçmenle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 9 organizatörden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, Cunda Adası Ortunç koyu ormanlık alanında 28 kaçak göçmen ve 9 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapılırken, 9 organizatör ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Organizatörler M.E.S., F.E., E.C. ve İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 organizatör ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Son dakika haberi... Ayvalık'taki kaçak göçmen operasyonunda 4 organizatör tutuklandı
Son dakika haberi... Ayvalık'taki kaçak göçmen operasyonunda 4 organizatör tutuklandı
Son dakika haberi... Ayvalık'taki kaçak göçmen operasyonunda 4 organizatör tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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