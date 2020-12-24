Son dakika haberi | Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Şüphelilere ait İzmir'den gelen otomobili durduran ekipler, küçük paketlerde satışa hazır bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K. ile M.Y.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.O, C.K. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın