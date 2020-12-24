Son dakika haberi | Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

24.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:11
Son dakika haberi | Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Şüphelilere ait İzmir'den gelen otomobili durduran ekipler, küçük paketlerde satışa hazır bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K. ile M.Y.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.O, C.K. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Merve Dizdar Aslı Tandoğan Furkan Palalı
Spor Erol Bulut Okan Buruk Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:10:48. #1.14#
title