Son dakika haberi! Ayvalık'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberleri: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
17.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:35
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kudret D. idaresindeki 34 PY 9940 plakalı otomobil, Altınova Mahallesi SSK Sitesi mevkisinde Utku Boz'un kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Boz, sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilen Boz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin sürücüsü ise ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.
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Kaynak: AA