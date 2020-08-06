Son dakika haberi... Ayvalık'ta Covid-19'a karşı "denetim" seferberliği
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Son dakika haberi... Ayvalık'ta Covid-19'a karşı "denetim" seferberliği

Son dakika yerel haberine göre Ayvalık'ta Covid-19'a karşı "denetim" seferberliği Ayvalık'ta protokolden "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" denetimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla 81 ilde yayınladığı genelge kapsamında Covid-19 salgını kapsamında ülke genelinde...

Son dakika haberi... Ayvalık'ta Covid-19'a karşı
06.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:13

Ayvalık'ta Covid-19'a karşı "denetim" seferberliği

Ayvalık'ta protokolden "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" denetimleri

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla 81 ilde yayınladığı genelge kapsamında Covid-19 salgını kapsamında ülke genelinde eş zamanlı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Ayvalık'ta yapılan denetimlere Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG.KD. Binbaşı Sadun Özdemir, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Güneş Eliş, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükcıvgın, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen ile Ayvalık Şöförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi katıldı.

Denetlemelerin Ayvalık İlçe Eminet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan 18 ayrı komisyon tarafından oluşturulan ekiplerle; restoranlar, kafeler, berber salonları, kuyumcular, bankalar, kahvehaneler, lokantalar, iletişim merkezleri, giyim alanlarında ve toplu taşıma araçlarında sıklıkla süreceği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İç İşleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine başlattıkları kapsamlı denetimlerin gece saatlerinde de süreceğini vurgulayarak, "17 ayrı iş sektöründe bu denetimlerimiz sürdürülecek. Komisyon üyesi arkadaşlarımızın ilgili daire amirleriyle beraber başlattıkları bu denetimler kararlılıkla ve son derece hassasiyetle devam edecektir."dedi.

Ayvalık'ın son derece kalabalık bir Kurban Bayramı geçirdiğine dikkat çeken Kaymakam Görgülüarslan, "Ama çok şükür ki herhangi bir sorun yaşamadan bu süreci atlattık. Bizde bugün belediye başkanımız ve komisyonlarda görev alan sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarıyla birlikte başta toplu taşıma araçları olmak üzere plajlarımız ve iş yerlerinde gerçekleşen denetimlere katıldık. Pek tabii ki ufak tefe problem ve sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Mesela bazı toplu taşıma araçlarında fazla yolcu bulunduğuna tanık olduk. Bu gibi sorunların üzerine arkadaşlarımız mutlaka titizlikle gideceklerdir. Ama genel itibariyle her şeyin gayet iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında vatandaşların şikayetlerini de büyük bir dikkatle dinlediklerini belirterek, "Her zaman ifade ettiğim gibi, korona virüs pandemisine karşı kurumların yapacağı çalışmalardan çok, vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetleri ve dirayetleri çok önemlidir. Biz, vatandaşlarımızdan, işletmelerimizden bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri ve Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemlere ait kurallara uymalarını bekliyoruz." dedi.

Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi de ilçe genelindeki toplu taşıma araçlarında sürücülerin yolcular başta olmak üzere kendileri için tüm kurallara sonuna kadar riayet ettiklerini kaydetti.

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Kaynak: İHA

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