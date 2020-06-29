Son dakika haberi! Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı
Son dakika güncel haberine göre Göçmenlerin kurtarılma anı Kurtarılan sığınmacılardan birinin konuşması BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı.
29.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:00
Göçmenlerin kurtarılma anı
Kurtarılan sığınmacılardan birinin konuşması BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.
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Kaynak: AA