Son dakika haberi | Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
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Son dakika haberi | Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Son dakika haberi | Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BALIKESİR'in Güneş Adası açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince, ölüme terk edilen 20 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Güneş Adası açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince, ölüme terk edilen 20 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, aralarında çocukların da olduğu 20 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılıp ölüme terk edilen göçmenler, Ayvalık'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.


Son dakika haberi | Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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