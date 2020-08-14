Son dakika haberi... Ayvacık'ta zeytinlik alanda yangın çıktı (2) Son dakika gündem haberi: KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyünde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyünde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar zeytinlik yanarak kül oldu. Kozlu köyü yakınlarında zeytinlik alanda saat 15.20 sıralarında başlayan yangına 4 helikopter, 17 arazöz, 3 dozer, 3 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, 4 belediye itfaiye aracı ve 110 orman işçisi müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar zeytinlik yanarak kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA