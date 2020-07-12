Son dakika haberi: Ayvacık'ta trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika güncel haberi... Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
12.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:59
Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Arıklı köyü girişinde Necati Yiğit'in kullandığı 34 ND 8356 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yol kenarındaki arsaya düşen otomobilin şoförü yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA