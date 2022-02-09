Son dakika haberi! Aynı mahkemede 6 ay içinde 2 zıt karar

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'de, eski gelininin evinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen Aysen G. (59) ile aralarında yeni gelini Farıda G.'nin (36) de bulunduğu 5 şüpheliyle ilgili, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, önce yerel mahkemenin hapis cezası kararını onadı, ardından da şüphelilerin itirazıyla dosyayı yeniden inceleyip bu kez zıt kararla sanıkların beraatine hükmetti. Gerekçeli kararda, şikayetçi Cansu Y.'nin (37) eşyaların kendisine ait olduğuna ve evde ziynet eşyalarının da bulunduğuna dair delil sunamadığı belirtildi.

Olay, 14 Temmuz 2018'de, Konak ilçesi Yeni Mahalle 805'inci Sokak'ta meydana geldi. 12 yıl evli kalan Gökhan G. ile Cansu Y., anlaşmalı boşandıktan sonra bir süre aynı evde yaşadı. Mahkemenin 2 çocuğunun velayetini babaları Gökhan G.'ye vermesiyle Cansu Y., evden taşınma kararı aldı. Cansu Y., taşınmadan bir süre önce Çeşme'ye tatile gitti. Bu sırada, bir arkadaşı mesaj atıp evine birilerinin girdiğini ve eşyalarının götürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine Cansu Y., tatilini yarıda kesip döndü. Evde bazı eşyaların olmadığını fark eden Cansu Y., eski kayınvalidesi ve eşiyle yanlarındaki birkaç kişinin eşyalarını çaldığını iddia edip avukatı aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından kayınvalide Aysen G., oğlu Gökhan G., kızı Sevgi Ö. (42) ve Gökhan G.'nin yengesi Gülçin G. (33) ile yeni eşi Farıda G. hakkında 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından iddianame hazırlandı.

Cansu Y.'nin avukatı Efe Alper, karara tepki göstererek, "Aynı ceza dairesi, aynı delil durumu ifadelerle bir karar veriyor ve karşı tarafın itirazı üzerine istinaf savcılığı kararı kaldırınca bu sefer tam tersi bir karar veriyor. Bunu anlamak mümkün değil. Biz karara itirazımızı yaptık ve dosyayı Yargıtay'a gönderdik. Artık son sözü Yargıtay söyleyecek" dedi.