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Son dakika haberi | Aynı kavşakta yine kaza

Son dakika haberi | Aynı kavşakta yine kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Samsun'da, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Huzurevi Kavşağı'nda yine kaza meydana geldi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Huzurevi Kavşağı'nda yine kaza meydana geldi. Kaza bu kez maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Huzurevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mine Ö. idaresindeki 37 LF 947 plakalı otomobil ile Murat Ç. yönetimindeki 06 LEB 99 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Vatandaşlar aynı yerde sürekli kaza meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istedi. - SAMSUN

Son dakika haberi | Aynı kavşakta yine kaza

Son dakika haberi | Aynı kavşakta yine kaza

Son dakika haberi | Aynı kavşakta yine kaza

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