Son dakika haberi... AYEDAŞ kesintisiz enerji için bu yıl 347 milyon lira yatırım yapacak
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Son dakika haberi... AYEDAŞ kesintisiz enerji için bu yıl 347 milyon lira yatırım yapacak

11.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:20
Son dakika haberi... AYEDAŞ kesintisiz enerji için bu yıl 347 milyon lira yatırım yapacak

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), kesintisiz enerji için bu yıl yaklaşık 347 milyon lira değerinde yatırım yapacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), kesintisiz enerji için bu yıl yaklaşık 347 milyon lira değerinde yatırım yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Yakası'nda sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürüten AYEDAŞ, geçen yıl kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 227 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Şirket, bu kapsamda 47 bin 760 aydınlatma armatür, 3 bin 295 pano, 54 trafo, 5 bin 183 dağıtım merkezi ve 1718 kilometrelik hattın bakımını tamamladı.

Şebeke yatırımlarına devam eden AYEDAŞ, bu yıl yaklaşık 347 milyon lira değerinde yatırım yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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