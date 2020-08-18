Son dakika haberi! Aydos Ormanı'nda yine yangın çıktı-2 Son dakika haberi... MURAT KORKMAZ / AYDOS'ta ormanlık alanda yine yangın çıktı.

MURAT KORKMAZ/ AYDOS'ta ormanlık alanda yine yangın çıktı. İtfaiye, orman bölge müdürlüğü ve helikopterle ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Aydos Ormanı'nda yine yangın çıktı. İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına hem karadan hem de havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: DHA