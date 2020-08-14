Son dakika haberi... Aydos Ormanı'nda yangın
Son dakika haberi... Aydos Ormanı'nda yangın İSTANBUL - Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
14.08.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:30
Aydos Ormanı'nda yangın İSTANBUL - Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra havadan helikopter destek verdi.
Yangın kontrol altına alındı
Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri orman yangını ile ilgili inceleme başlattı.
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Kaynak: İHA