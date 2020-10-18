Son dakika haberi... Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi... Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

18.10.2020 09:40 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:44
Son dakika haberi... Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber... KAYSERİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

KAYSERİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Durmuş Nazlı (49), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Durmuş Nazlı yönetimindeki 40 DF 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Durmuş Nazlı, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Nazlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Durmuş Nazlı'nın cenazesi sıkıştığı yerden çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.


Son dakika haberi... Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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