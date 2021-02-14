Son dakika haberi: Aydın ve 5 ilçesinde PKK'nın kadın çatı yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
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Son dakika haberi: Aydın ve 5 ilçesinde PKK'nın kadın çatı yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

14.02.2021 13:40 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:40
Son dakika haberi: Aydın ve 5 ilçesinde PKK'nın kadın çatı yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Son dakika haberi: AYDIN ve 5 ilçesinde polisin PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, örgütün Türkiye'deki kadın çatı yapılanması TJA (Tevgera Jinen Azad/Özgür Kadın Hareketi) içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen aralarında HDP'li eski ve yeni yöneticilerinde bulunduğu...

AYDIN ve 5 ilçesinde polisin PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, örgütün Türkiye'deki kadın çatı yapılanması TJA (Tevgera Jinen Azad/Özgür Kadın Hareketi) içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen aralarında HDP'li eski ve yeni yöneticilerinde bulunduğu ileri sürülen 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ile HDP Aydın İl Başkanlığı'nda yapılan aramalarda ele geçirilen döviz, broşür, suç unsuru diğer dokümanlar ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Aydın Cumhuniyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu sabah PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, örgütün ülkemizdeki kadın çatı yapılanması TJA içinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik Aydın ve ilçeleri Kuşadası, Söke, Didim, Köşk ve İncirliova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda HDP Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi M.K. Aydın şehir merkezinde, HDP Aydın İl Eşbaşkanı A.B.Ö. Kuşadası'nda, HDP Aydın İl Eski Başkanı N.A., S.A. HDP Söke İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, S.A. Söke'de, HDP Didim İlçe Yönetim Kurulu Üyesi M.B., HDP Aydın Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen A.D. ile A.E., C.Y., K.B., T.A.  Didim'de, E.İ., İncirliova'da, HPD Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi S.A. ise Köşk ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kadın şüphelinin evleri ile HPD Aydın İl Başkanlığı'nda yapılan aramada bulunan TJA yapılanmasına ait döviz, broşür, suç unsuru diğer dokümanlar ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.


- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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