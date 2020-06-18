Son dakika haberi | AYDIN İncirde 'ilekleme' dönemi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | AYDIN İncirde 'ilekleme' dönemi başladı

Son dakika güncel haberine göre İncirde 'ilekleme' dönemi başladıAYDIN'ın en büyük geçim kaynaklarından incir için çiftçiler, daha kaliteli ve verimli olması için ürünü 'ilekleme' işleminden geçirmeye başladı.

18.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:38

İncirde 'ilekleme' dönemi başladı

AYDIN'ın en büyük geçim kaynaklarından incir için çiftçiler, daha kaliteli ve verimli olması için ürünü 'ilekleme' işleminden geçirmeye başladı.

İncir üreticisi, yeni sezonda kaliteli ürün alabilmek için çalışmalara başladı. İncir ağaçlarından toplanan ilekler (erkek incir), filelerle yeni gelişen incir ağacı dallarına asılıyor. İleklerin içinden çıkan arıcık, yine ileğin içindeki polenleri alarak, oluşmakta olan incirin üst kısmından içeri giriyor ve tozlama yapıyor. Yapılan ilekleme çalışması, yaklaşık 2 hafta sürüyor. Bu çalışmalardan sonra incirlerin olgunlaşması bekleniyor. Böylelikle kaliteli incir üretimi yapılıyor.

'İNCİRDEN ÖNCE İNCİRİN İŞLEMLERİ VAR'

Çiftçilerden Ruhi Doğan, "İlek incirde olmazsa olmazıdır. Zamanı geldiğinde incir ağaçlarına tek tek asmak zorundayız. Bunu yapmaz ve takip etmezsek aç kalırız. İncirden önce incirin işlemleri var. Bugünlerde ilek zamanı, biz de ağaçlara ilek asıyoruz. Bu bölgedeki incirlerin kaliteli olmasının bir nedeni de ileği ağaçlara az vermemizdir. İleği fazla asarsak ağacı yakar. İlekteki sinekler, incire çok girdiği zaman ağacı da yakıyor. Yandığı zaman da 7 yılda ağaç düzelmez. Çok hassas, bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım" diye konuştu.

Eşine yardım eden Hürümet Erdoğan ise "İlek dizerek eşlerimize yardım ediyoruz. Bahçedeki incirler gelişmek üzere bu nedenle ilek zamanı geldi. İleği bir çubukla deliyoruz ve kovalık otuna diziyoruz, eşlerimiz de incir ağaçlarına sıyor" dedi.

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli, ziraat mühendisi Aytekin Belge de, "Tozlama dönemi dişi meyvelerin ilek arıcığını kabul ettiği dönemdir. Bu dönemde üst kısımdan arıcık incirin içine girince üzerindeki polenleri kapalı çiçek içeresinde bulunan dişi incir meyvesini tozlamaktadır. Çiçekler tozlandıktan sonra parlak bir renk alır. Bu meyve daha sonra olgunlaşarak bizim yediğimiz incir meyvesi oluyor. İncir çiçeğinin içine giren arıcığın tekrar dışarı çıkma ihtimali yok. İlek arıcığı dişi meyvenin içinde parçalanarak kalır. İncirin büyümesiyle beraber yok olur. Birden fazla ilek arıcığının incire girerek çok fazla tozlama yapması inciri yakar" diye konuştu.

Son dakika haberi | AYDIN İncirde 'ilekleme' dönemi başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Haber
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu Haber
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Berat Albayrak Fahrettin Koca Müyesser Yıldız
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Ateş Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | AYDIN İncirde 'ilekleme' dönemi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 09:39:46. #1.15#
title