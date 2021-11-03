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Son dakika haberi: Aydın'ın Sultanları Norveç'te ilk maçını kazandı

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Son dakika haberi: Aydın'ın Sultanları Norveç'te ilk maçını kazandı

Son dakika haberler: Türkiye'yi CEV Challenge Cup'ta temsil eden "Aydın'ın Sultanları" 32'li Finaller ilk maçında Norveç'in Tromso takımını farklı yendi: 0-3.Rakibiyle Tromsohallen Salonu'nda karşılaşan Aydın'ın Sultanları maçı baştan sona önde götürdü.

AYDIN (İHA) - Türkiye'yi CEV Challenge Cup'ta temsil eden " Aydın'ın Sultanları" 32'li Finaller ilk maçında Norveç'in Tromso takımını farklı yendi: 0-3.

Rakibiyle Tromsohallen Salonu'nda karşılaşan Aydın'ın Sultanları maçı baştan sona önde götürdü. İlk seti 13-25 kazanan Aydın temsilcisi sonraki iki seti 15-25'lik sayılarla aldı. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan takım, yarın Tromso ile 32'li Finaller'in ikinci maçına çıkacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın'a büyük mutluluk yaşatan takımı tebrik etti. Başkan Çerçioğlu takımın yarınki maçı da kazanarak bir üst tura çıkacağından emin olduklarını söyledi. - AYDIN

Son dakika haberi: Aydın'ın Sultanları Norveç'te ilk maçını kazandı

Son dakika haberi: Aydın'ın Sultanları Norveç'te ilk maçını kazandı

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