Son dakika haberleri! Aydın'ın ateş savaşçıları alkışlarla uğurlandı

Son dakika haberleri... Aydın'ın ateş savaşçıları alkışlarla uğurlandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarda görev yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Turgut köyünde yaşayan vatandaşların alkışlarıyla uğurlandı.

Aydın'ın ateş savaşçıları alkışlarla uğurlandı

AYDIN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarda görev yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Turgut köyünde yaşayan vatandaşların alkışlarıyla uğurlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turgut Köyü'ne giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının kontrol altına alınması için canla başla mücadele etti. Yangının hiç bir eve gelmeden kontrol altına alınmasına önemli katkı sağlayan Aydınlı itfaiyeciler, Turgut köyünde yaşayan vatandaşların alkışlarıyla uğurlanırken o anlar cep telefonlarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan video ise kısa sürede büyük beğeni topladı.

Konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan paylaşımda, köy halkına teşekkür edilerek "Turgut Köyü'ndeki yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerimiz bölge halkı tarafından alkışlanarak uğurlanıyor. İhtiyaç duyulan tüm yangın bölgelerinde canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser