Son dakika haberi! AYDIN Hafriyat alanındaki yangın 6 saatte, 40 ton suyla söndürüldü
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Son dakika haberi! AYDIN Hafriyat alanındaki yangın 6 saatte, 40 ton suyla söndürüldü

11.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:54

Son dakika haberleri... Hafriyat alanındaki yangın 6 saatte, 40 ton suyla söndürüldüAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde inşaat alanlarından çıkan hafriyatın döküldüğü bölgede yangın çıktı.

Hafriyat alanındaki yangın 6 saatte, 40 ton suyla söndürüldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde inşaat alanlarından çıkan hafriyatın döküldüğü bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiği yangın, 6 saatte 40 ton su kullanılarak, söndürüldü.

Kuşadası'nda inşaat alanlarından çıkan hafriyat ile molozların döküldüğü bölgede, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yakınındaki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin, 6 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangını söndürmek için 40 ton su kullanıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberi! AYDIN Hafriyat alanındaki yangın 6 saatte, 40 ton suyla söndürüldü
Son dakika haberi! AYDIN Hafriyat alanındaki yangın 6 saatte, 40 ton suyla söndürüldü
Son dakika haberi! AYDIN Hafriyat alanındaki yangın 6 saatte, 40 ton suyla söndürüldü
Son dakika haberi! AYDIN Hafriyat alanındaki yangın 6 saatte, 40 ton suyla söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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