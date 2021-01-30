Son dakika haberi... Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi... Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

30.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:36
Son dakika haberi... Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren ve Aydın-İzmir otoyolunda 48 BG 774 plakalı otomobili durduran polis ekipleri narkotik köpeği "Tina"nın yardımıyla arama yaptı.

Otomobilde aküye gizlenmiş halde 33 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.M.C, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A. D. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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