Son dakika haberi | Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi | Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

12.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:17
Son dakika haberi | Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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