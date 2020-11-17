Son dakika haberi | Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

17.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:28
Son dakika haberi | Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Aydın'da, jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da, jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kardeşköy Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.

İkametteki aramada 20 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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