Son dakika haberi | Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
17.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:28
Son dakika haberi: Aydın'da, jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da, jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kardeşköy Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.
İkametteki aramada 20 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ö, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun