Son dakika haberi... Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberi... Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi... Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Aydın'ın Çine ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Akçaova Mahallesi'nde yangını söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı da destek veriyor.

Gece boyu karadan devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan helikopter desteği de başladı.

Sarp arazideki mücadeleye, bölge halkı su tankerleri ve traktörleri ile destek verirken civardaki iş makineleri de çalışmalara katkı sunuyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramıştı. İlk belirlemelere göre yangında 500 hektar alan zarar görmüştü. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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