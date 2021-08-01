Son dakika haberi | Aydın'daki oda ve borsalardan yangın bölgelerine destek
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Son dakika haberi | Aydın'daki oda ve borsalardan yangın bölgelerine destek

Son dakika haberi | Aydın'daki oda ve borsalardan yangın bölgelerine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, Aydın'daki oda ve borsalar olarak Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangında kullanılmak üzere iş makinesi kiralayıp bölgeye gönderdiklerini belirtti.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, Aydın'daki oda ve borsalar olarak Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangında kullanılmak üzere iş makinesi kiralayıp bölgeye gönderdiklerini belirtti.

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları nedeniyle ülke genelinde teyakkuza geçilirken, oda ve borsalar da yardıma koştu. AYTO Başkanı Hakan Ülken komşu il Muğla'da çıkan ve günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınına destek olduklarını belirtti. Aydın'da faaliyet gösteren oda ve borsalar olarak iş makinesi kiralayarak yangın bölgesine gönderdiklerini kaydeden Ülken sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Aydın'dan oda ve borsalar olarak kiraladığımız arazöz ve tankerler Marmarisimizde yangına müdahale çalışmalarına destek oluyor. Yoğun şekilde arazöz, tanker ve buz ihtiyacı var. İhtiyaçlara cevap verebilecek herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum." - AYDIN

Son dakika haberi | Aydın'daki oda ve borsalardan yangın bölgelerine destek
Son dakika haberi | Aydın'daki oda ve borsalardan yangın bölgelerine destek
Son dakika haberi | Aydın'daki oda ve borsalardan yangın bölgelerine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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