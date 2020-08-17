Son dakika haberi | Aydın'da zirai alanda çıkan yangın Priene Antik Kenti'ndeki ağaçlara sıçradı Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti'nde zirai ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti'nde zirai ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın, Priene Antik Kenti içerisindeki ağaçlara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye gönderildi.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA