Son dakika haberi! Aydın'da zeytinlik alanda yangın

Son dakika haberi: Aydın-İncirliova karayolu üzerindeki zeytinlik alanda çıkan yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Aydın-İncirliova karayolu üzerindeki zeytinlik alanda çıkan yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-İncirliova Karayolu üzerinde bulunan zeytinlik alanda saat 22.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, çok sayıda zeytin ağacının yanarak zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı