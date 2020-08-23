Son dakika haberi! Aydın'da yüksekten düşen kişi hastanede tedavi altına alındı
Son dakika haberleri... Aydın'nın Çine ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
23.08.2020 22:41 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:50
Aydın'nın Çine ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan durakta alkol alan Nuri Bilgü dengesini kaybederek Atatürk İlkokulu bahçesine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çine Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bilgü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA