Son dakika haberi | Aydın'da yolcu minibüsünün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Aydın'da yolcu minibüsünün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Son dakika haberi | Aydın'da yolcu minibüsünün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

İZMİR (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E.K. idaresindeki 09 M 2505 plakalı yolcu minibüsü, Aydın- İzmir kara yolu Sandıklı kavşağı yakınlarında, karşıya bisikletiyle geçmeye çalışan S.E.C'ye çarptı.

Kazanın ardından yola savrulan çocuğa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, S.E.C'yi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi | Aydın'da yolcu minibüsünün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Son dakika haberi | Aydın'da yolcu minibüsünün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

3 kardeşin hayatını kaybettiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi

3 kardeşin hayatını kaybettiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title