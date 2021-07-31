Son dakika haberleri! Aydın'da vatandaşın dikkati daha büyük bir yangını önledi
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Son dakika haberleri! Aydın'da vatandaşın dikkati daha büyük bir yangını önledi

Son dakika haberleri! Aydın'da vatandaşın dikkati daha büyük bir yangını önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kömür deposunun yanında çıkan yangın, son günlerde artan yangın olayları dolayısıyla daha da duyarlı hale gelen vatandaşların zamanında ihbarı üzerine büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kömür deposunun yanında çıkan yangın, son günlerde artan yangın olayları dolayısıyla daha da duyarlı hale gelen vatandaşların zamanında ihbarı üzerine büyümeden söndürüldü.

Son günlerde artış gösteren orman yangınları nedeniyle vatandaşlar adeta teyakkuza geçti. Ülke genelindeki çok sayıda çıkan yangınlarda küle dönen ormanlar nedeniyle üzüntüye boğulan vatandaşlar alevlere karşı daha da duyarlı hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle 218 sokak üzerinde bulunan bir kömür deposu arka kısmındaki apartman boşluğunda saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Çevre apartmanda oturan vatandaşlar da evlerinden gerek kovalarla su atarak, gerekse hortumla su sıkarak itfaiye ekiplerine destek oldu. Alevler vatandaşların dikkati ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kömür deposuna sıçramadan söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Son dakika haberleri! Aydın'da vatandaşın dikkati daha büyük bir yangını önledi
Son dakika haberleri! Aydın'da vatandaşın dikkati daha büyük bir yangını önledi
Son dakika haberleri! Aydın'da vatandaşın dikkati daha büyük bir yangını önledi
Son dakika haberleri! Aydın'da vatandaşın dikkati daha büyük bir yangını önledi
Son dakika haberleri! Aydın'da vatandaşın dikkati daha büyük bir yangını önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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