Son dakika haberi: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Aydın'da uyuşturucu operasyonu

12.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:46
Son dakika haberi: Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika habere göre Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Karacasu ilçelerinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Karacasu ilçelerinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 14 gram metamfetamin, 8 gram esrar, av tüfeği ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla A.Ö, Ö.A, A.C, M.A. ve V.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

İlgili Haberler

Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklu
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şener Şen Demet Akbağ Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Neymar Fatih Terim Samet Aybaba Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Aydın'da uyuşturucu operasyonu - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:47:41. #1.14#
title