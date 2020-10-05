Son dakika haberi | Aydın'da uyuşturucu komasına giren 3 turistten biri öldü
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Son dakika haberi | Aydın'da uyuşturucu komasına giren 3 turistten biri öldü

05.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:10
Son dakika haberi | Aydın'da uyuşturucu komasına giren 3 turistten biri öldü

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu komasına giren yabancı uyruklu 3 kişiden biri hayatını kaybetti, diğerleri tedavi altına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu komasına giren yabancı uyruklu 3 kişiden biri hayatını kaybetti, diğerleri tedavi altına alındı.

Olay, 3 Ekim'de F.B. adlı kişinin Efeler Mahallesi'ndeki ikametinde meydana geldi. Gece polisi arayan ev sahibi, misafirleri İrlanda uyruklu Molloy Richard Charles, Deaglan Proinnsies Corson ve Aoron Edward Callanghan'ın rahatsızlandığını belirterek yardım çağrısında bulundu. İkamete gelen sağlık ekipleri, Charles'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Baygın haldeki Corson ve Callanghan ise 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi devam eden kişilerin kanında uyuşturucu çıkması üzerine F.B. ile arkadaşı S.A gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Charles'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada diş tedavisi için Didim'e geldikleri belirtilen İrlandalılar ile gözaltına alınan şüphelilerin olay günü alkol ve uyuşturucu kullandıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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