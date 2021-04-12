Son dakika haberi! Aydın'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor
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Son dakika haberi! Aydın'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Aydın'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Son dakika gelişmesine göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından il genelinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından il genelinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 5-11 Nisan tarihleri arasında 73 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 82 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından bu zaman diliminde 56 gram kubar esrar, 114,34 gram esrar, 112,36 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza, 76,19 gram sentetik kannabinoid, 476 kök kenevir, 1.35 gram kokain, 101 gram bonzai ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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