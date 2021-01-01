Son dakika haberi! Aydın'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü
01.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:32
Son dakika haberleri: Aydın'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muammer Kozan'ın (64) kullandığı 09 EA 015 plakalı traktör, Gölhisar Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı.
Yaklaşık 6 metre yüksekten düşen traktörün altında kalan Kozan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun