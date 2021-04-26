Son dakika haberi: Aydın'da traktör kazası: 1 ölü
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Son dakika haberi: Aydın'da traktör kazası: 1 ölü

Son dakika haberi: Aydın'da traktör kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kayaburnu Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Çalışkan (40) 19 NO 386 plakalı traktörü ile Ericek Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çalışkan, yolun kenarındaki tarlaya devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Çalışkan'ı traktörün altından çıkartırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haberi: Aydın'da traktör kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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