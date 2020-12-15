Son dakika haberi! Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberi! Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

15.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:18
Son dakika haberi! Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kemer Mahallesi AYKO 1. Cadde ile 1772 sokak kesişiminde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç. yönetimindeki 09 US 876 plakalı Ford ticari otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 RM 317 plakalı Hyundai otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 16 RM 317 plakalı otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haberi! Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi! Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi! Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi! Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:17:36. #1.15#
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