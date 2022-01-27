Son dakika haberi: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.A. idaresindeki 09 L 9509 plakalı otomobil, Batı Gazi Bulvarı'ndan 1612 Sokak'a dönmek için manevra yaptı. O esnada karşı şeritten gelen motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Son dakika haberi: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Motosiklet, Efeler, Aydın, Gazi, 3. Sayfa, Haber

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