Son dakika haberi | Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi | Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Efeler İlçesesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batı Gazi Bulvarı Üzerinden 218 sokağa dönüş yapan N.S. idaresindeki 09 AAZ 330 plakalı otomobil ile İ.G idaresindeki 09 ACV 165 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen motosikletten düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İ.G.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haberi | Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi | Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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