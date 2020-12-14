Son dakika haberi... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

14.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:56
Son dakika haberi... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Kuyucak ilçe girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ö.A yönetimindeki 09 AAZ 586 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan Ö.A. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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