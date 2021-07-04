Son dakika haberi! Aydın'da şüpheli ölüm

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda Denizli'ye malzeme taşıyan bir kamyonun yedek şoförü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda Denizli'ye malzeme taşıyan bir kamyonun yedek şoförü hayatını kaybetti.

Olay, Aydın-Denizli karayolu üzeri Umurlu Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'ye malzeme taşıyan bir kamyonun sürücüsü yolda yemek molası verdi. Yedek şoför İsmail Can'ı yemek yemesi için uyandırmak isteyen sürücü, Can'ın tepki vermemesi üzerine sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yedek şoför İsmail Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşının ölüm haberini alan kamyon sürücüsü ise yasa boğuldu. Hayatını kaybeden Can'ın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Can'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonucu belirleneceği öğrenilirken, kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı