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Son dakika haberi | Aydın'da su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Aydın'da su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haber... Aydın'ın Çine ilçesinde boş su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde boş su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanlar Mahallesi'nde gezintiye çıkan Ergün Temel, içinde su bulunmayan kuyuya düştü.

Temel'in sesini duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Temel'i 10 metre yüksekliğindeki kuyudan halat yardımıyla çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalesi yapılan Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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