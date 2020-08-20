Son dakika haberi: Aydın'da oyuncak polis arabasının içine uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı Son dakika haberleri: Aydın'ın Germencik ilçesinde oyuncak polis arabasının içine uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde oyuncak polis arabasının içine uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ö.A'nın adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada oyuncak polis arabasının içerisine gizlenmiş 19 gram metamfetamin, evde ise bir tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA