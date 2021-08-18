Son dakika haberi! Aydın'da otomobil yangını panikletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Aydın'da otomobil yangını panikletti

Son dakika haberi! Aydın'da otomobil yangını panikletti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halinde bir otomobilde çıkan yangın panikletti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halinde bir otomobilde çıkan yangın panikletti.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Kent Meydanı istikametine doğru seyir halinde olan M.G.A. idaresindeki 09 ZD 587 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden otomobil sürücüsü aracını güvenli bir yere alarak durdurdu. Olayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haberi! Aydın'da otomobil yangını panikletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın binayı sardı, alevlerin arasında kalan yaşlı kadın saniyelerle kurtarıldı
Yangın binayı sardı, alevlerin arasında kalan yaşlı kadın saniyelerle kurtarıldı
Ağzında sigarayla ağır bir uykuya dalan vatandaş yaşadığı evi yaktı
Ağzında sigarayla ağır bir uykuya dalan vatandaş yaşadığı evi yaktı
Severek kaçtığı kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı
Severek kaçtığı kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Kibariye Ece Üner Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Samet Aybaba Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Aydın'da otomobil yangını panikletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 19:10:31. #1.15#

title