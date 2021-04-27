Son dakika haberi... Aydın'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Aydın'ın Koçarlı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İsa Köse'nin (36) kullandığı 09 EN 420 plakalı otomobil, Çakırbeyli Mahallesi'nde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Köse, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Araçtaki Mustafa Can 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun