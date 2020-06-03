Son dakika haberi: Aydın'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
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Son dakika haberi: Aydın'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Son dakika haberi: Aydın'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
03.06.2020 04:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 04:58

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Güler idaresindeki 55 NA 788 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Barış Güler, Ali Güler, Ekrem Işık ve Emre Gıcır yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar Çine Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Emre Gıcır ise Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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