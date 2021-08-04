Son dakika haberi: Aydın'da orman yangınlarına karşı polislerin denetimi sürüyor
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Son dakika haberi: Aydın'da orman yangınlarına karşı polislerin denetimi sürüyor

Son dakika haberi: Aydın'da orman yangınlarına karşı polislerin denetimi sürüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı yerleşim yerlerine yakın bölgelerde denetim yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı yerleşim yerlerine yakın bölgelerde denetim yaptı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler sürerken, Aydın'da da polis ekipleri ormanlık alanlarda önlemlerini artırdı.

Efeler ilçesinde denetim yapan ekipler, girişin yasak olduğu ormanlık alanda çalışma yaptı.

Kemer Mahallesi Üçgözler mevkisinde de ormanlık alana girmek isteyen kişiler ekipler tarafından uyarıldı.

Öte yandan, şüpheli araçlar üzerinde de uygulama yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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