Son dakika haberi... Aydın'da narkotik polisi okul çevresinde göz açtırmıyor
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Son dakika haberi... Aydın'da narkotik polisi okul çevresinde göz açtırmıyor

Son dakika haberi... Aydın'da narkotik polisi okul çevresinde göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasıyla birlikte okul bölgelerinde aldıkları geniş güvenlik önlemleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasıyla birlikte okul bölgelerinde aldıkları geniş güvenlik önlemleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik birçok operasyon ve çalışma yaparak uyuşturucuya geçit vermeyen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri okulların yüz yüze eğitime açılması ile birlikte okul bölgelerini adeta abluka altına aldı. Narkotik detektörü 'Tina' isimli köpeğin de katıldığı denetimlerde Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri park ve bahçeleri didik didik incelerken, şüpheli şahıslar üzerinde de çalışma yaptı. Okullarda yeni eğitim dönemine başlayan gençleri de kötü niyetli kişilere karşı uyaran ekipler, okullar bölgesinde kuş uçurtmadı. Ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimlerini yıl boyunca sürdürecekleri öğrenildi. - AYDIN

Son dakika haberi... Aydın'da narkotik polisi okul çevresinde göz açtırmıyor
Son dakika haberi... Aydın'da narkotik polisi okul çevresinde göz açtırmıyor
Son dakika haberi... Aydın'da narkotik polisi okul çevresinde göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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